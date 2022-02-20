Genç Birikim Dergisi yine dopdolu karşınızda

Levent Sonat

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, 29 Ocak’ta vefat eden merhume annesi vesilesiyle kaleme aldığı “Ölüm En Büyük Derstir” başlıklı yazısında, “ölüme her an hazır olmamız gerektiğini” vurgulamış. Bu ay dosya konusu “Dünyada ve Ahirette En Yüksek Mertebe: Şehidlik ve Şehadet Bilinci” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız Haydar Özalp, Mümine Karakuşoğlu, İslam Doğubey, Harun Akça, Taşkın Önel, Servan Özbey ve Fatih Pala, “Şehidlik ve Şehadet Bilincini” farklı yönlerden ele almışlar. Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Yarım Hurma”, Emrah Doğru’nun “La İlahe İllallah”, Sümeyye Demirci’nin “Tarihten Günümüze Kadın”, Oktay Şan’ın “Dengeli Beslenme ve Doğru Yeme-İçme Adabı”, Rüveyde Bera Pala’nın “Bir Ayet, Bin Tefekkür” başlıklı yazıları, M. Raşid Akbulut’un 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye’de İslamî Dergiciliğin Dünü Bugünü” panelindeki “1980 Sonrası İslami Dergicilik” başlıklı sunumu, Zekeriyya İyilik’in “Buldum Elhamdulillah” başlıklı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Guantanamo’da Yaşam ve Ölüm” başlıklı çevirisi yer almış. Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyoruz. www.gencbirikim.net [email protected]