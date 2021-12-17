Genç Birikim dergisi aralık sayısı ile dopdolu

LEVENT SONAT

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Cumhuriyetin İlanının Hatırlattıkları-II” başlıklı yazısında, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanmış ve gizli kalmış bazı tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmış.

Bu ay, dosya konusu “İnsan ve Müslüman Olarak Hayatımızda Zaman Bilinci ve Zamanın Önemi” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız; Haydar Özalp, Taşkın Önel ve Fatih Pala “zamanın önemini” değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Yasin Tekin’in “Akla Gelen-7: Vehn (Gevşeklik/Zaaf)”, Cefai Demirel’in “Dünyayı İslam’ın Sevgisi Kurtaracak”, Harun Akça’nın “Dilin Afetleri ve Tehlikeleri”, Emrah Doğru’nun “Akıllı ve Aciz Kişi”, Yusuf Keleş’in “Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesi: Doğu Türkistan” başlıklı yazıları, yine Fatih Pala’nın, 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye’de İslamî Dergiciliğin Dünü Bugünü” Panelindeki “Türkiye’de 1908-1950 Yılları Arası İslami Dergicilik” başlıklı sunumu, Mustafa Sarıca’nın “Dünyevileşme” başlıklı şiiri ve İsmail Ceylan’ın “Bosna’dan Afganistan’a Uzanan Batılı Emperyal Terör” başlıklı çevirisi yer almış.

Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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