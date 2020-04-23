  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Genç başbakana büyük şok! Kendisini karantinaya aldı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda bir kişinin koronavirüslü bir kişiyle yakın temasa girdiğinin belirlenmesi sonrası kendisini karantinaya aldı.

2020-04-23 13:19:00 -
Genç başbakana büyük şok! Kendisini karantinaya aldı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda çalışan bir kişinin, teyitli bir koronavirüs vakasıyla yakın temasa girdiğinin belirlenmesinden sonra, kendisini karantina altına aldı.

Herhangi bir belirti göstermedi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in test edildiği ve herhangi bir Covid 19 belirtisi göstermediği belirtildi. 34 yaşındaki Marin, geçen Aralık'ta dünyanın en genç görevdeki lideri olarak ülkenin başına geçtiğinde tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı