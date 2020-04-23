Genç başbakana büyük şok! Kendisini karantinaya aldı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda çalışan bir kişinin, teyitli bir koronavirüs vakasıyla yakın temasa girdiğinin belirlenmesinden sonra, kendisini karantina altına aldı.

Herhangi bir belirti göstermedi

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in test edildiği ve herhangi bir Covid 19 belirtisi göstermediği belirtildi. 34 yaşındaki Marin, geçen Aralık'ta dünyanın en genç görevdeki lideri olarak ülkenin başına geçtiğinde tüm dünyanın dikkatini çekmişti.