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Gelin dikkatinizi sınayalım

Aşağıdaki İngilizce metindeki ' F ' harflerini bir okuyuşta sayınız.

28 Ekim 2018 Pazar 19:39
Gelin dikkatinizi sınayalım

FINISHED FILES ARE THERE SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS...

Kaç tane ' F ' saydınız? 3 tane mi?

Yanlışınız var, 3 tane değil.

Metinde 6 tane ' F ' harfi var.

Biz neden hemen size "3 tane mi saydınız?" diye sorduk çünki hemen herkes bu yanlışı yapacaktır. Bu bir oyun falan değil.

Beynimiz 'OF' kelimesini harfiyyen süzemiyor. İster aklınız yatsın, ister yatmasın. Gerçek bu kadar basit. Bu testte katılıp da ilk bakışta 6 tane F harfi bulanlar, kesinlikle çok üstün bir dikkat seviyesine, yeteneğine sahip kişilerdir. Bunun bir başka ihtimali daha var. Bu testi daha önce bir vesile ile görmüşlerdir ve bilmektedirler.

Eğer 5 tane F bulanlar olursa, bunlar da aynen 6 tane F bulanlar kadar üstün dikkat yeteneğine sahip kimselerdir.

4 tane bulanlar için "nadir kişiler" diyebiliriz. Bunlar cidden yüksek dikkat ve odaklanma sahibi kimselerdir.

Geliyoruz 3 tane bulanlara.. Bunlar ben, siz, o, onlar, şunlar, bunlar gibi sıradan "normal insanlar"dır.

Peki, 3'den az F bulanlar için ne diyeceğiz. Üzülmekten başka elimizden birşey gelmez.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 19:39
  1. dikkat dağınıklığı
  2. üstün dikkat yeteneği

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