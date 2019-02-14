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Geleneksel okçuluk kursları Mersin Stadı’nda başladı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin Stadı’nda geleneksel okçuluk çalışmaları başladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:27
Geleneksel okçuluk kursları Mersin Stadı’nda başladı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin Stadı’nda geleneksel okçuluk çalışmaları başladı.


Mersin Stadı’nda başlatılan çalışmaların açılışına, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Alper Coşar, Mersin ve Tarsus’tan gelen okçuluk antrenörleri ile sporcular katıldı. Burada konuşan Müdür Akyar, geleneksel sporların içinden geleneksel okçuluğun önemli olduğunu vurgulayarak, "Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Mersin Stadı’nda bugün itibari ile faal olarak başlattığımız geleneksel okçuluk kurslarımıza öncelikle katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğü olarak uygun olduğunu düşündüğümüz tesislerimizden birisi olan Mersin Stadı’nda da geleneksel okçuluk kurslarımızı açık ve kapalı alanlarımızda deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde bugün itibari ile faal olarak başlatmış bulunuyoruz. Bu tesisler sizlerin bizlerde tesislerimizin uygun olan alanlarını özellikle geleneksel spordallarında kullanmak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu konuda hassas ve bizlere bununla alakalı talimatları var. İl Müdürümüz Oğuz Kaymaz’da bu konuda çok iyimser ve yardımcı olmak adına çaba sarf ediyor. Bizler de böyle bir imkanı bu sporu yapacak olan sporcularımıza, antrenörlerimize ve tesisimizden bu anlamda kim faydalanmak istiyorsa açık ve kapalı alanlarımızdan özellikle geleneksel okçuluk branşında eğitim almak isteyen tüm Mersinlileri Mersin Stadı’na bekliyoruz. Tesislerimiz spor yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza açık. İnşallah geleneksel spor dalları ile alakalı birlikte çok daha güzel projeler yapacağız" dedi.


Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Alper Coşar ise "Mersin Stadı’nda bugün itibari ile hayata geçirdiğimiz geleneksel okçuluk çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu tesisi bizlere açarak geleneksel ve modern okçuluk kursları ve antrenmanlarımızı yapmamızdaemeği geçen başta Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Oğuz Kaymaz’a, Spor Şube Müdürümüz Vedat Akyar’a teşekkürü bir borç bilmekteyiz. Geleneksel okçulukta Mersin olarak bu tesis sayesinde Türkiye’de yapılacak olan geleneksel okçuluk Türkiye şampiyonalarına ideal saha koşullarında daha emin adımlarla hazırlanacağız. Bu bağlamda tüm öğrencilerimizi, gençlerimizi ve okçuluk branşını yapmak isten tüm vatandaşlarımızı bizimle birlikte çalışmaya Mersin Stadı’nda davet ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:27
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