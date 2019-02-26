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Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 10:08
Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Dülger’e Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Şube Müdürleri Bülent Altıntaş, Bekir Arslan ve Rasim Alkaç eşlik etti.


Hamitler TOKİ MTAL Müdürü Ali Cihan’dan okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Sabahattin Dülger, okulda gerçekleştirilen uygulamalı dersler sayesinde öğrencilerin ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Okulda Muhasebe-Finansman, Adalet ve Radyo-Televizyon alanlarında uygulamalı eğitimler verildiğini ifade eden Dülger, “Bu okullardan branşlarında geleceğin ihtiyaç duyulan vasıflı kalifiye elemanları yetişiyor. Öğrenciler, uygulamalı dersler sayesinde ileride yapacakları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Adalet bölümünde eğitim alan öğrenciler, uygulama sınıflarında, senaryo gereği mahkeme kuruyor ve suçluları yargılayıp cezaevine gönderiyor. Öğrenciler, okul içinde demir parmaklıklar ile kaplanan ve içerisinde maket mahkûmların konulduğu cezaevinde mahkûmların üst aramalarının nasıl yapıldığını, kelepçenin ne şekilde takıldığını öğreniyor.” dedi.


Hamitler TOKİ MTAL’de öğrencilerin teorinin yanında pratik eğitim de yaptıklarını vurgulayan Dülger, “Okulumuzun Radyo-Televizyon bölümü atölye ve stüdyolarında kamera önü ve arkasında uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Buralarda geleceğin televizyon ve radyocuları yetişiyor. Öğrencilerimizin geleceğe daha etkin bir şekilde hazırlanmalarını, mezun olduklarında iş hayatında daha sağlıklı bir şekilde yer almalarını arzu ediyoruz. Hedefimiz Bakanlığımızın açıkladığı 2023 vizyonu çerçevesinde, ülkemizin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmaktır.” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:08
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