Geldi fezleke başladı mezdeke

Daha önce fezlekeler Meclis’e gelince ‘evet’ diyeceklerini açıklayan İYİ Parti Lideri Akşener ise, “Önce fezlekelerin içeriğine bakacağız” diyerek zaman kazanmaya çalıştı. Zillet ittifakının, söz konusu HDP olunca takındığı tavır, ‘Bu kıvraklık dansözlerde yoktur’ dedirtti.

CHP ve İYİ Parti’nin, HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesine yönelik ‘hayır’ oyu verecekleri yönünde açıklamalar yapması kamuoyunda infiale neden oldu. Kahraman askerlerimizi şehit eden, milli bütünlüğümüzü ve üniter devlet yapımızı hedef alan PKK’nın siyasi tetikçiliğini yapan HDP’li vekillerin Millet İttifakı tarafından koruma altına alınacak olması yürekleri sızlatıyor.

Dün başka konuşuyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Demokrasiden ve insan haklarından yanayız” diyerek fezlekeye ‘hayır’ oyu vereceklerinin sinyalini verirken dün bambaşka konuşuyordu. 4 Mayıs 2019’da, dokunulmazlıklara ilişkin “Kaldırmazsanız namertsiniz” diyerek çirkin bir siyasi üslup kullanan Kılıçdaroğlu, 6 Ekim tarihinde de aynı kirli dilini sürdürmüştü. Konu hakkında Akit’e konuşan siyasiler ve uzmanları ise Millet İttifakının teröre boyun eğdiğini belirtiyor...

Devletimize meydan okuyorlar

Düne kadar dokunulmazlıklar konusunda meydan okuyanların farklı bir tavır içerisine girdiklerini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “CHP ve İYİ Parti sözcülerinin beyanatları milletten gizledikleri ittifaklarını açığa çıkarmıştır. Mehmetçiğimize ‘katil’, teröristlere ‘gerilla’ diyenlerle işbirliği yapmak açıkça milletimize savaş açanlara kucak açmaktır. 2016 yılında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki anayasa değişikliğine ‘evet’ diyen CHP şimdi bu kararından vazgeçerek, HDP’li vekiller konusunda çelişkili bir tavır ortaya koyuyor. Her fırsatta PKK’yı savunan, Kandil’den aldıkları talimatla hareket eden HDP’nin peşine takılan CHP, HDP’nin PKK’nın siyasi kolu olduğunu görmezden geliyor.”

Gizli ittifak aşikar oldu

Millet İttifakının renginin iyice ayyuka çıktığını kaydeden Turan, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıkça bir cephe oluşturarak birlikte hareket eden ama kamuoyunun tepkisinden çekinen ve kendi seçmenlerine açıklayacak yüzleri olmadıkları için bu birlikteliği gizleyenler, şimdi de Meclis’te onlara sahip çıkmaktadır. Kürsü dokunulmazlığı her zaman vardır. Ancak milletimizi, vatanımızı hedef alan, birlik beraberliğimizi zedeleyen kim olursa olsun cezasız kalmamalıdır. CHP’nin durumunu izah etmeye gerek yok. Artık CHP 1923 felsefesinden uzaklaşıp, bölücülerle birlikte hareket eden siyasi bir çizgiye gelmiştir.”

Teröre boyun eğdiler

Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür de şu değerlendirmede bulundu: “CHP ve İYİ Parti bu tavrıyla sadece teröre boyun eğmiyor, emperyalist bir mandacı anlayışa da itaat ediyor. Milli bütünlüğümüze kast eden bir örgütün siyasi uzantısı olan isimler hakkında hazırlanan fezlekenin sırf siyasi ikbal kaygısı engellenmeye çalışılmasının başka izahı yok. Muhalefetin tavrı teröre psikolojik destek veriyor. Türkiye’nin terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösterdiği, terörün belinin kırıldığı ve bitme noktasına geldiği bu dönemde iki büyük muhalefet partisinin böyle bir tavır sergilemesi üzücü olmuştur. Umulur ki bu yanlıştan dönerler. Milletin sesine kulak verirler. Muhalefetin şu an ki durumu Türkiye’yi esir almaya çalışanlara boyun eğmektir.”