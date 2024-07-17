Gediz Hafızlık Kur’an Kursu vatandaşın yardımını bekliyor

İnşaatın devam etmesi ve hedeflenen zamana yetişmesi için Gediz Müftülüğü büyük çaba harcarken vatandaşların da yardımını bekliyor. Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Geçmişte büyüklerimiz Kur’an-Kerim eğitimine çok büyük önem vermiş. Ancak o önem son yıllarda biraz düşüş yaşamış. Serdar Camiimizin yanında yer alan ve merhum hayırsever Selahattin Solak’ın vakfettiği arsada yapılacak olan kursumuz için çalışmalara başladık. Kursun tamamlanması için tüm vatandaşlardan yardım bekliyoruz. Bundan daha değerli yardım olamaz” çağrısı yaptı.