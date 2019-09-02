Canınız lezzetli bir nohut yemeği mi çekti? “Ama geceden nohut ıslatmadım nasıl pişireyim” diye dertleniyorsanız; bırakın tüm endişelerinizi. Çünkü geceden ıslatmadan da nohut pişirmek mümkün. İşte, "Geceden ıslatmadan nohut nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Geceden ıslatmadan nohut nasıl yapılır?

Malzemeler

Haşlamak için gerekenler;

2 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma toz

2 litre sıcak su

Yemek için;

1 adet soğan

2 yemek kaşığı salça

1.5 litre su

Sıvıyağ

Tuz

Pul biber

Nohutları geceden ıslamayı unuttuysanız bu yöntemi kullanarak dillere destan bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Öncelikle nohutları ayıklayıp, yıkayarak işe başlayın.

Bir düdüklü tencere alın ve içerisine nohut, su, tuz, şeker ve kabartma tozu ekleyin.

Düdüklünün kapağını kapatın ve nohutları yarım saat haşlayın.

Ocağın altını kapattıktan 10 dakika sonra nohudu süzüp yemeği pişirmeye başlayabilirsiniz.

Öncelikle bir tencerenin içerisine yağı alarak işe başlayın.

Yağın üzerine soğanı ekleyip soteleyin.

Soğan renk değiştirince tencereye salçayı ilave edin.

Salçanın üzerine nohut, su ve tuzu ekleyin.

Yaklaşık yarım saat içinde nohut yemeğiniz hazır olacaktır.

Afiyet olsun.