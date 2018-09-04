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Gebelikte telefondan uzak durun

Cep telefonu anne karnındaki bebeğe zarar veriyor.

04 Eylül 2018 Salı 14:36
Gebelikte telefondan uzak durun

Hamile iken günde bir saat bile olsa cep telefonundan yayılan elektromanyetik alana maruz kalmanın, beynin öğrenme ve bellekle ilgili yeri olan ''hipokampus'' bölgesinde, önemli derecede sinir hücresi kaybına neden olduğu belirlendi.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaplan, yaptığı açıklamada, cep telefonunun son yıllara kadar kamuoyunda zararsız bir cihaz olarak gösterildiğini, hatta insan sağlığına zararının ''turşunun veya kahvenin'' verdiği zararla eş değer tutulduğunu belirterek, cep telefonlarının zararlarının hep örtülmeye çalışıldığını ifade etti.

Kaplan, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersan Odacı ve Rize Üniversitesi’nden Doç. Dr. Orhan Baş'ın da katılımıyla oluşturulan araştırma grubu ile yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarıyla toksik maddelerin, obezitenin ve elektromanyetik alanın beyin ve diğer organlar üzerindeki zararlı etkilerini araştıran çok sayıda araştırma yaptıklarını ve bazı araştırmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Kaplan, cep telefonlarının sadece beyin ve beyincik üzerinde olumsuz etki yapmadığını, aynı zamanda gebeliği, kan dokusu hücrelerini, antikor üretimini ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkilediğinin de bilindiğini söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:36
  1. Rize
  2. cep telefonu
  3. gebelik
  4. hamilelik

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