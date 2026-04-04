Gazze’de son 48 saatte 2 şehit, 25 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu son 48 saatte Gazze Şeridi’nde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamaya göre İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 715’e, yaralı sayısı bin 968’e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ndeki toplam can kaybı 72 bin 291’e, yaralı sayısı ise 172 bin 68’e yükseldi.