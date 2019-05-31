Hatayspor’u mağlup eden Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de 1.Lig Play-Off finalinde Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep karşı kaşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erince, karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibini mağlup eden Gazişehir Gaziantep Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gazişehir Gaziantep 45+1'de Gökhan Alsan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. Hatayspor ise 82. dakikada Mirkan Aydın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 15'er dakikalık iki uzatmama bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Hatayspor'a 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.

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