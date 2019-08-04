Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı



DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, yoğun sis ve sağanak nedeniyle spor salonunda çalıştı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları çalışmada, iki gruba ayrılarak basketbol oynadı. Gaziantep temsilcisi, ikinci etap kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.



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