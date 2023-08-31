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Gündem Gaziosmanpaşa’da "La Casa de Papel" soygunu
Gündem

Gaziosmanpaşa’da "La Casa de Papel" soygunu

Yeniakit Publisher
2023-08-31 12:31:00 -
Gaziosmanpaşa’da "La Casa de Papel" soygunu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da İspanyol Yapımı La Casa de Papel dizisine özenen hırsızlar yüzlerine taktıkları Salvador Dali maskeyle kuyumcu soymaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin soygun girişimi anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ağustos Günü saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumcu sahibi E.B., iş yerindeki rafları düzenlediği sırada, La Casa da Papel dizisine özenen Salvador Dali maskeli hırsızlar kuyumcuya girmeye çalıştı. Kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyen şüpheliler daha sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden bir tanesi o esnada elindeki silahla kuyumcunun camına doğru ateş açtı.
İş yerinin raflarını düzenlediği esnada ne olduğunu anlamayan iş yeri sahibi E.B., durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı olduğunu, aracın ise F.A.’a ait olduğunu tespit etti.

Suçunu itiraf etti

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan K.,’ya kullanması için verdiğini söyledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Birkan K., sorgusunda olayı Mahmut A., ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ekipler daha sonra Mahmut A.,‘yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 adet Salvador Dali maskesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birkan K., ve Mahmut A., adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Birkan K. ve Mahmut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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