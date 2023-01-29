Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında kavga
İstanbul-Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan sopalı kavga nedeniyle taraflara idari para cezası kesildi.
İstanbul-Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan sopalı kavga nedeniyle taraflara idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup üyeleri birbirine sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen R.H. (33), M.H. (25), N.H. (31), H.H. (22) ve H.H'yi (22) gözaltına aldı.
Olayda kullanılan iki sopa polis tarafından muhafaza altına alındı.
Yapılan araştırmalarda şüphelilerin akraba oldukları ve karşılıklı küfürlü hakaretten sonra olayın meydana geldiği öğrenildi.
Birbirlerinden şikayetçi olmayan şüpheliler hakkında "çevreye rahatsızlık vermek" suçundan toplam 3 bin 85 lira idari para cezası uygulandı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.