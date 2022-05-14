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Aktüel Gaziantep'te silahlı kavga!
Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavga!

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 22:43:00 -
Gaziantep'te silahlı kavga!

Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 10121. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Cuma G. (18) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Cuma G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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