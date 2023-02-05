Gaziantep'te okullar yarın tatil edildi
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" ifadesini kullandı.