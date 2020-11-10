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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:13:01 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 726 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 726 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün 726 kişi hakkında sosyal mesafe ihlali ve maske takmama nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişiye ve denetlenen 447 iş yerinden birine idari işlem yapıldı.

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