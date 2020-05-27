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Aktüel

Gaziantep'te bir kişi, keklik avlamak isterken başka bir avcı tarafından vuruldu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:37:15 -
Gaziantep'te bir kişi, keklik avlamak isterken başka bir avcı tarafından vuruldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, tuzak kurarak keklik avlamaya çalışırken ağacın üstüne saklanan kişi, başka bir avcı tarafından yanlışlıkla vurularak yaralandı.

İddiaya göre, merkez Şahinbey ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalında ava çıkan Y.Ö (60), içinde 2 keklik bulunan tuzağını alarak bir ağaca gizlendi ve yanındaki müzik çalarla kuş sesi yayını yapmaya başladı.

O sırada bölgeye avlanma amacıyla gelen C.K. (25) kuş sesini duyunca ağaçtaki hareketliliğin keklik olduğunu sanarak tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu başından yaralanan Y.Ö. hastaneye kaldırıldı. C.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce C.K'ye 2 bin 203 lira, Y.Ö'ye ise 3 bin 595 lira idari para cezası ve avda kullandığı keklikler için ayrıca tazminat cezası kesildiği bildirildi.

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