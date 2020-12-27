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Aktüel Gaziantep'te 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Gaziantep'te 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı ve 2'si çocuk 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanığın hatalı sollama yaparak asli kusurlu olduğu belirtildi - İddianameden: - "Şüphelinin gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kazaya ve neticesinde birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vererek eylemi taksir seviyesinde kalmakta atılı suçu işlediği anlaşılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:14:05 -
Gaziantep'te 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, hatalı sollama yapan tutuklu sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi ve 15 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili sürücü tutuklu sanık Ali C. hakkında hazırlanan "taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Gaziantep-Nizip karayolunda 8 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Ali C. idaresindeki aracın hatalı sollama yaparak, karşı yönden gelen araçla çarpıştığı ve diğer aracın da çarpmamak için şarampole devrildiği hatırlatılan iddianamede, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaza sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda Ali C'nin hatalı sollama yaparak asli kusurlu olduğunun belirtildiği iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Bilirkişi raporu, doktor raporları ve ölü muayene raporu ile tüm deliller ışığında kendisine kusur izafe edilen şüphelinin gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kazaya ve neticesinde birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vererek, eylemi taksir seviyesinde kalmakta atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Gaziantep-Nizip karayolunda 8 Eylül'de 3 aracın karıştığı kazada, Abdülrezak Özerol, Fevzi Başkurt, 3 yaşındaki Sıdıka Nur ve 1 yaşındaki kardeşi Rabia Ekinci hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan Ali C. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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