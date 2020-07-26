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Gündem

Gaziantep Valisi 'maalesef' diyerek kötü haberi paylaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelindeki koronavirüs vakalarında azalmanın olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:16:00 -
Gaziantep Valisi 'maalesef' diyerek kötü haberi paylaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.

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