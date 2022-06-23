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Aktüel Gaziantep Valisi Davut Gül’den yangın ve orman mesajı
Aktüel

Gaziantep Valisi Davut Gül’den yangın ve orman mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:43:00 -
Gaziantep Valisi Davut Gül’den yangın ve orman mesajı

YENİ AKİT  ANKARA

Gaziantep Valisi Davut Gül orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Gül yaptığı paylaşımda, “Sıcakların artmasıyla birlikte orman yangınlarının söndürülmesi güçleşiyor. Anız yakmak, piknik ateşini söndürmeden bırakmak, cam şişe vb. mercek etkisi yapan atıkları ormana atmak, yol kenarına izmarit atmak gibi ihmaller Ormanlarımızı yok ediyor! Lütfen çok daha duyarlı olalım” dedi.

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