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Aktüel Gazeteci Kaan Kural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Gazeteci Kaan Kural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:32:46 -
Gazeteci Kaan Kural, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-spor yorumcusu Kaan Kural, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kural, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kural, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Oy vermede zorlandığını belirten Kural, her fotoğrafın ayrı ayrı anlamlı olduğunu belirtti.

Kural, 2020 senesinde, koronavirüsle ilgili hem haberin hem de hayatın çok yoğun geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene hem her şeyin durduğu, hem de her şeyin çok yoğun yaşandığı bir yıl oldu. Yılın fotoğrafı dediğimiz zaman, 'Olayın ağırlığını, ne kadar iyi yansıtabildiği de çok önemli.' diye düşünüyorum. Bunların her biri bu oylama kapsamına girdiği için de zaten çok çok önemli fotoğraflar, bu nedenle arasından birini seçmek diğerlerine ayıp oluyor. Abdullah Coşkun'un Konya'da çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafta, koronavirüsle verdiği savaşta bir sağlık çalışanının verdiği emeği anlamamız çok zor ama o kare pek çok şeyi de açıklıyor. Sağlık çalışanının gözlüklerindeki o buğu kaç saatlik bir buğu acaba? O yüzden bu fotoğrafa oy vermeyi tercih ettim. Bütün sağlık çalışanlarımıza da ne kadar çok minnet borcumuzun olduğunu dile getirmemize gerek yok."

Kural, sporun daha hakim olduğu bir alan olduğunu hatırlatarak, "Bu sene sporda da maalesef koronavirüs gölgesinde gittik. Spor kategorisinde Çıldır Gölü üzerinde oynayan çocukların olduğu Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafın muhteşem bir kare olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafın, yaşanan olayın ağırlığını ve büyüklüğünü bize hissettirmesi de çok önemlidir ve bu nedenle sporun en naif haliyle futbol oynayan çocukların olduğu kareyi tercih ettim." diye konuştu.

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