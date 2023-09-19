Gastroantep Kültür Yolu Festivali tüm coşkuyla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bu yıl dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerek yoğun katılımla sürüyor.

GBB tarafından yeni açılan Festival Park'ta düzenlenen festivalde ziyaretçiler; söyleşi, panel, workshoplarla dünyaca ünlü şeflerden lezzetin bilgilerini alırken, lezzet sokağında stantlarda yer alan hem sokak lezzetlerini ve yöresel ürünlerini tatma imkanı buluyor.

FESTİVAL, HER YAŞA HİTAP EDEN İÇERİKLERLE DOLU

Festival parkta yeni lezzetleri tatmanın yanı sıra, çocuklar ve aileler için de birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor. Konserlerle birlikte her gün farklı tiyatro oyunları, dijital sergiler ve çocuklar için düzenlenen alanlardaki etkinlikler binlerce kişinin dikkatini çekiyor.

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