Ganalı Muhammed: Annem beni Türklere emanet ederek yolladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programının 2022 mezunları, Türkiye deneyimlerini paylaştı.

YTB ev sahipliğinde geçen hafta Ankara’da düzenlenen “2022 Türkiye Mezun Ödülleri” töreninin ardından öğrenciler, Türkiye ile ilgili izlenimlerini anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunu Ukraynalı Oksana Humeniuk, Türkçeyi Ukrayna’daki Türk öğretmeni sayesinde öğrenmeye başladığını belirterek Türkiye Bursları programından da bu öğretmeni sayesinde haberdar olduğunu söyledi.

Humeniuk, Türkçe öğrenirken Türk dizilerinin kendisine çok yardımcı olduğunu aktardı.

Türk insanının Ukraynalılardan daha farklı bir mizaca sahip olduğunu anlatan Humeniuk, “Türkler çok misafirperver ve cömert insanlar. Biz, geçmiş tecrübelerimizle de ilgili olarak daha mesafeliyiz, uzak duruyoruz. Türkler hızlı iletişim kuruyor, sorular soruyor. Ukraynalılar içinse bu sorular özel bilgidir. O yüzden önceleri bu tavır bana garip geliyordu ama sonrasında alıştım” diye konuştu.

Humeniuk, ilk geldiği dönemde Türk milletinin milliyetçi yapısına imrendiğini, yakın zamana kadar ülkesinin bu anlamda eksik olduğunu düşündüğünü vurguladı. Ancak ülkesinde yaşanan savaşın bu anlamda bir kırılmaya yol açtığını aktaran Humeniuk, artık Ukrayna halkının da daha milliyetçi bir tutuma sahip olduğuna işaret etti.

Ailem beni Türkiye’ye gönül rahatlığıyla yolcu etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümü doktora programını tamamlayan Ganalı Muhammed Fawaz Abdullah da Türkiye ile ilişkisinin Gana’da eğitim gördüğü medreselerden itibaren başladığını, iki ülkenin ortak özelliklere sahip olduğunu belirtti. Abdullah, şöyle devam etti:

“Ailem beni Türkiye’ye gönül rahatlığıyla yolcu etti. Türklere karşı dünyanın her yerindeki mazlumların gönlünde bir sevgi var. Annem beni şu sözlerle uğurladı: ‘Oğlum gideceğin memleket için kendini feda etmeyeceğini bir an dahi düşünürsen, sana sütümü helal etmem. Seni o millete emanet ettim.’”

Eskişehir’de yurda geldiği ilk gün yemekte kuru fasulye olmasına çok şaşırdığını söyleyen Abdullah, ülkesindeyken annesinin de kendisine kuru fasulye yaptığını ve böyle bir ortak noktayla Türkiye macerasına başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Abdullah, mezuniyetin ardından ülkesine dönerek kendi vatanına faydalı olmak istediğini, Türkiye’de öğrendiklerini ülkesine hizmet olarak taşımayı hedeflediğini belirtti.

Bu programı Instagram’da gördüm ve hemen başvurdum

Ankara Üniversitesinde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tunuslu Jihen Mhiri ise “Dört yıl önce Instagram’da dolaşırken Türkiye Bursları’yla ilgili bir bilgiye rastladım ve hemen başvuru yaptım. Gelmeden önce çok az Türkçe biliyordum ama burada hızlı bir şekilde öğrendim” diye konuştu.

Jihen Mhiri, Türkiye’de bulunduğu 4 yıllık dönemde çok şey öğrendiğini aktararak dünyanın birçok yanından arkadaş kazandığı böyle bir programın parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.