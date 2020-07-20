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Dünya

Gana'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 27 bin 667'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 04:50:00 -
Gana'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayandı

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 607 artarak 27 bin 667'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 148'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 249 çıktığı ifade edildi.

Ülkede başkent Akra 15 bin 136, Ashanti 5 bin 841, Western 2 bin 251 ve Central 1140 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

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