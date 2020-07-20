Gana'da koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayandı
Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 27 bin 667'ye çıktı.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 607 artarak 27 bin 667'ye ulaştığı kaydedildi.
Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 148'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 23 bin 249 çıktığı ifade edildi.
Ülkede başkent Akra 15 bin 136, Ashanti 5 bin 841, Western 2 bin 251 ve Central 1140 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.