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Aktüel Gamze Özçelik Hatay'daki korkunç yıkımı paylaştı! Bakın ne yaptı...
Aktüel

Gamze Özçelik Hatay'daki korkunç yıkımı paylaştı! Bakın ne yaptı...

Büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da hem suya hem de enkazı kaldırmak için çeşitli aletlere ihtiyaç var.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 14:40:00 -
Gamze Özçelik Hatay'daki korkunç yıkımı paylaştı! Bakın ne yaptı...

Büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş'taki depremin ardından Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da hem suya hem de enkazı kaldırmak için çeşitli aletlere ihtiyaç var.

Gamze Özçelik de afet bölgesine yardıma koştu ve oradaki yıkımdan paylaşım yaptı.

Gamze Özçelik uzun süredir çalıştığı Umuda Koşanlar Derneği aracılığı ile ekipleri ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı.

"Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." diyen Özçelik açıklamasının devamında "Saha ekiplerimiz AFAD, Belediyeler ve Valilikler ile koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarınızı ulaştırmak için harekete geçeceğiz." dedi.

Hatay'da olan eski oyuncu Hatay'daki yıkımı da gözler önüne seren paylaşımlar yaparak "Söyleyecek söz bitti" dedi.

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