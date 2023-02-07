Gamze Özçelik ekibi ile birlikte deprem bölgesinde!

Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibi ile birlikte deprem bölgelerine yardıma gittiklerini açıkladı.

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 2 büyük deprem sonrası yardım çalışmaları devam ediyor. Sanatçılar Haluk Levent ve Gamze Özçelik, kurucuları ve aynı zamanda başkanı oldukları yardım dernekleri aracılığı ile deprem bölgelerine yardım götürüyorlar. Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği aracılığı ile ekipleri ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıkladı.

"Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." diyen Özçelik, şu resmi açıklamayı yaptı:

"Saha ekiplerimiz AFAD, Belediyeler ve Valilikler ile koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarınızı ulaştırmak için harekete geçeceğiz."