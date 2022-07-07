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Ekonomi Gambiya ve Dünya Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma
Ekonomi

Gambiya ve Dünya Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma

Gambiya ve Dünya Bankası, ülkenin turizm sektörünü yeniden canlandırmak için 68 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 03:26:00 -
Gambiya ve Dünya Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma

Ulusal basındaki haberlere göre, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen hibe anlaşması töreninde Gambiya ve Dünya Bankası temsilcileri arasında imzalar atıldı.

Gambiya'nın 68 milyon dolarlık hibe anlaşmasıyla elde edeceği gelirin, turizmin çeşitlendirilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı güçlendirilmesi ve Gambiya'nın Atlantik kıyı şeridini korumak için kullanılacağı ifade edildi.

Gambiya hükümeti, turizmin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ve en büyük döviz gelirinin turizmden kazanıldığını açıkladı. Dünya Bankası'na göre, pandemi Gambiya'nın ekonomik büyümesinin 2020'de yüzde 0,2 oranında daralmasına neden oldu.

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