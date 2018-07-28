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Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu!

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'nin talip olduğu öğrenildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:17
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig ekibi talip oldu!

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar’da Teknik Direktör Fatih Terim’in “İyi bir teklif gelirse satın” raporu verdiği Younes Belhanda’ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu. Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı. Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda’nın ise istekli olmadığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası’nda da varlık gösterememişti.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:17
  1. Galatasaray
  2. Younnes Belhanda
  3. Crystal Palace
  4. İngiltere Premier Lig

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