Galatasaray'ın rakibi Benfica





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, sarı-kırmızılılar gibi UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Lizbon temsilcisi, Portekiz liginde geçen sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı. Benfica, 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu oynamaya hak kazandı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Portekiz temsilcisi, sahasında 1-0 yendiği sarı-lacivertliler ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Bu turda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen Benfica, 1-1 ve 4-1'lik maçlar sonunda adını gruplara yazdırdı.

"Kupa 1"de E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele eden Benfica, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan topladı ve 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.





- Tarihinde önemli başarılar var





Porto, Sporting Lizbon ve Braga ile Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde birçok önemli başarısı bulunuyor.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı.

Benfica, Portekiz liginde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 kez mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.





- Portekiz liginde 4. sırada





Benfica, 18 takımın yer aldığı Portekiz liginde 4. sırada bulunuyor.

Ligde 13 hafta geride kalırken Benfica, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 29 puan topladı. 25 gol atıp 11 gol yiyen Lizbon temsilcisi, lider Porto'nun 4, ikinci Sporting Lizbon'un 2, üçüncü Braga'nın 1 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.





- Maçlarını Lizbon'da oynuyor





Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor.

1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.





- Kadro





Benfica'nın bu sezon ligde oynadığı maçlarda Jonas ve Rafa Silva beşer golle ön plana çıkan isimler oldu. Bu futbolcuları dörder golle Seferovic ile Pizzi takip etti. Genç oyuncu Joao Felix'in 2 gol bulduğu ligde Ferreyra, Cervi, Salvio ve Grimaldo birer gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda İspanyol savunma oyuncusu Grimaldo, 2 golle en golcü isim olarak ön plana çıktı. "Devler Ligi"nde İsviçreli Seferovic, Brezilyalı Jonas, Portekizli Fernandes ve Semedo'nun birer golü bulunuyor.

Portekizli teknik adam Rui Vitoria'nın çalıştırdığı Benfica'nın UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mile Svilar (Belçika), Bruno Varela (Portekiz), Odisseas Vlachodimos (Yunanistan)

Defans: German Conti, Cristian Lema (Arjantin), Alex Grimaldo (İspanya), Ruben Dias, Yuri Ribeiro, Andre Almeida (Portekiz), Sebastien Corchia (Fransa), Jardel (Brezilya)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (Sırbistan), Gabriel, Alfa Semedo, Pizzi, Gedson Fernandes (Portekiz), Eduardo Salvio (Arjantin), Filip Krovinovic (Hırvatistan)

Forvet: Jonas (Brezilya), Franco Cervi, Facundo Ferreyra (Arjantin), Haris Seferovic (İsviçre), Andrija Zivkovic (Sırbistan), Rafa Silva (Portekiz), Nicolas Castillo (Şili)

Not: Kadroda B listesinde yer alan genç futbolcular bulunmamaktadır.





- Galatasaray ile 3 maç yaptı





Benfica, Avrupa kupalarında Galatasaray ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 2'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 1'inden Portekiz ekibi galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın attığı 5 gole, Benfica 3 golle karşılık verdi.

Portekiz temsilcisi, 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası B Grubu'nda sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Benfica ile Galatasaray, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele etti. Türkiye'deki maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, Portekiz'deki müsabakayı aynı skorla Benfica galip tamamladı.





- Türk takımlarına elenmiyor





Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.





- Benfica, Türk takımları ile 15 maça çıktı





Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 15 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 6 galibiyet, 5 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'deki 7 maçta Benfica, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Portekiz ekibi, ülkesinde ise Türk takımları karşısındaki tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.





- Galatasaray, Portekiz takımlarıyla 7 maç yaptı





Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 4 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 7 karşılaşma oynadı.

Portekiz takımlarıyla oynadığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4'ünü kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 9 gole karşılık kalesindeki 10 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü.

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile eşleşen Galatasaray, iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kaybetti.