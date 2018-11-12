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Galatasaray'ın Ozan Kabak için istediği rakam dudak uçuklattı

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Ozan Kabak için Galatasaray'ın 20 milyon euro istediği iddia edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:17
Galatasaray'ın Ozan Kabak için istediği rakam dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bu sezon altyapıdan A takıma çıkardığı Ozan Kabak hakkında İtalya'dan gündem oluşturan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Tuttomercato adlı haber portalının paylaştığı özel habere göre Cim Bom'un 18'lik stoperi için Serie A'nın üç devi birden devreye girdi.

Bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

Site, genç oyuncuyla Inter'in yanı sıra Milan ve Roma'nın da yakından ilgilendiğini ifade etti. Haberde sarı-kırmızılılar'ın talep ettiği öne sürülen bonservis bedeli ise dudak uçuklattı. Buna göre Galatasaray yönetimi, kapıyı en az 20 milyon eurodan açıyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:17
  1. Galatasaray
  2. İtalya
  3. Milan
  4. Ozan Kabak
  5. Inter
  6. Roma

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