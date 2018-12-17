Galatasaray'ın konuğu Keçiörengücü
- Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın Keçiörengücü ile karşılaşacak17 Aralık 2018 Pazartesi 09:01
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.
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