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Galatasaray'ın golcüleri Beşiktaşlıları 3'e katladı

Galatasaray golcüleri Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, Süper Lig’de toplam 33 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş’ın forvetleri Negredo, Vagner Love ve Cyle Larin ise 10 gol kaydetti.

27 Nisan 2018 Cuma 10:45
Galatasaray'ın golcüleri Beşiktaşlıları 3'e katladı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde ligde 30 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar 68 goller ligin en golcü ekibi konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 59 kez fileleri havalandırdı. 

Bu önemli müsabakada iki takımında golcüleri ön plana çıkacak. Galatasaray’da Fransız futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ve attığı gollerle takımını şampiyonluk yolunda büyük destek oluyor. Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığında zirvede yer alıyor. Aslan’da Gomis’in dışında diğer forvetler Eren Derdiyok ile Sinan Gümüş de 3’er kez gol atma başarısı gösterdi. Bu 3 forvetin Galatasaray attığı 68 golün 33’ünde imzası bulunuyor. 

Beşiktaş’ta ise gol yollarını golcülerden çok orta saha futbolcuları çekiyor. Takımın en golcüsü 13 golle Brezilyalı futbolcu Talisca olurken, Hollandalı Ryan Babel’in ise 12 golü bulunuyor. Siyah-beyazlıların forvetleri Alvaro Negredo 7, Vagner Love 2 ve Cyle Larin’in 1 kez fileleri havalandırdı. Takıma ikinci yarı Alanyaspor’dan transfer edilen Love’un aslında ligde 12 golü var. Lakin bu gollerin 2’sini Beşiktaş’ta oynarken kaydetti. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:45
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