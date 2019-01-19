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Galatasaray'dan Türk futbolunu sallayacak transfer

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde anlaşmaya vardığı Alexandre Pato, geliyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:14
Galatasaray'dan Türk futbolunu sallayacak transfer

Galatasaray taraftarlarının hasretle beklediği santrfor transferleri art arta geliyor.

Alan Carvalho ismi haftalardır konuşulsa da teknik direktör Fatih Terim'in Alan ile birlikte listeye yazıp masaya koyduğu ismin Alexandre Pato olduğu ortaya çıktı. Alan Carvalho için Guangzhou Evergrande kulübüyle 3,5 milyon avroda el sıkışan sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferini birkaç gün içinde açıklamayı planlıyor. Fatih Terim, Pato için de bütün şartların seferber edilmesini isterken, başkan Mustafa Cengiz'in emriyle idareciler hafta içi bu transferi de bitirp tecrübeli teknik adama büyük bir jest yapmayı hedefliyor.

Çift forvet

Çin'in Tianjin Quanjian kulübüyle sözleşmesi 2019 sonunda sona erecek 29 yaşındaki Pato için Galatasaray yönetimi adım adım ilerlerken, Çinliler de futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Sezon başında da görüşülen Pato sarı-kırmızılılara "Evet" demiş hatta oyuncunun uçak bileti bile ayırtılmıştı. Altı ay rötarlı da olsa Galatasaray'a gelmesi beklenen Brezilyalı futbolcu bu sezon 34 maçta 21 gol Hücum hattında (Alan ile birlikte) iki Brezilyalıyı hayal eden Terim, Avrupa kupasında da iddialı duruma geleceklerini düşünüyor.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:14
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