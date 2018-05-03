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Galatasaray'dan transfer bombası! Juventus'un yıldızı Chiellini

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Chiellini'ye kanca attı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:50
Galatasaray'dan transfer bombası! Juventus'un yıldızı Chiellini

Maicon’la yola devam edilecek mi?.. Denayer’i Manchester City bir kez daha Galatasaray’a kiralayacak mı?.. Serdar Aziz, Inter’e gidecek mi? Tüm bu soruların cevap aradığı Galatasaray için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

 

Fatih Terim’in Juventus efsanesi Giorgio Chiellini için  menajerliğini yapan ikiz kardeşi Claudio’yu aradığı iddia edildi. İtalyanların iddiasına göre Juventus’un sözleşmesini yenilemek istediği, İngiltere’den, Çin’e kadar pek çok talibi olan Chiellini için Terim de şansını denedi.

Clauido’nun Terim’e olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ama Juventus’tan ayrılırsa İstanbul’u seçenek olarak görebileceğini söylediği gündeme getirildi.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 01:50
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Juventus
  4. Giorgio Chiellini
  5. Fatih Terim
  6. İtalya

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