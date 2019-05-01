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Galatasaray'dan transfer bombası Ianis Hagi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Viitorul Constanta top koşturan lanis Hagi'yi yakın takibe aldı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:52
Galatasaray'dan transfer bombası Ianis Hagi

Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer taraftan da yeni sezon transfer çalışmalarına başladı… Öncelikli hedef takımdan ayrılacak olanların yerini doldurmak… Devre arasında Al İttahad’la anlaşan ancak Fatih Terim’in ‘Şampiyonluk yarışında sana ihtiyacım var. Sezon sonu git’ sözleri sonrasında transferini erteleyen Younes Belhanda, takıma veda edecek olan isim. Terim, Faslı’nın yerine ise takımında görmek istediği ismi belirledi.

Terim onayladı!

Terim'in listesinin ilk sırasında eski öğrencisi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi var… Ancak, Ianis’i Avrupa’nın önde gelen takımları arasında yer alan Sevilla, Basel, Anderlecth ve Standart Liege istiyor. 10 numara ve kanatlarda da oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Fatih Terim’in bizzat devreye girdiği ve Hagi’yi arayarak, “Benden haber gelmeden oğlunu başka takıma gönderme…” dediği öğrenildi. Hagi’nin de Terim’e söz verdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:52
  1. Galatasaray
  2. lanis Hagi
  3. Romanya
  4. Viitorul Constanta
  5. Hagi

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