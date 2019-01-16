0553 313 94 23

Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı

Galatasaray Kulübü, genç ve başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Bundesliga'ya gönderiyor. Peki Ozan Kabak hangi takıma transfer oluyor? Ozan Kabak'ın bonservis ücreti ne kadar?

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı

Galatasaray Kulübü, genç ve başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Bundesliga'ya gönderiyor. Peki Ozan Kabak hangi takıma transfer oluyor? Ozan Kabak'ın bonservis ücreti ne kadar?

Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Ozan Kabak'a Stuttgart'tan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray yönetimi kabul etmişti. Ancak şimdi transferi Ozan'ın ve en önemlisi teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar netleştirecek.

Ozan Kabak, Fatih Terim kal dediği için ikinci yarıda Galatasaray forması giymeyi kabul etmişti.

G.Saray'dan KAP'a resmi açıklama yapıldı.

İşte yapılan o açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın sattığı en pahalı isimler;

N'diaye 16 milyon Euro
Bruma 13 milyon Euro
Arda Turan 13 milyon Euro
Ozan Kabak 12 milyon Euro

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:12
  1. Galatasaray
  2. Galatasaray Ozan Kabak
  3. Ozan Kabak transfer
  4. Ozan Kabak
  5. Stuttgart
  6. Stuttgart Ozan Kabak
  7. Stuttgart en pahalı transfer
  8. Ozan Kabak transfer mi oldu
  9. Ozan Kabak hangi takıma gitti
  10. Ozan Kabak hangi takıma transfer oldu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şike sürecine destek veren İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret
    1. Şike sürecine destek veren..
    2. Güler Işık kimdir?
    3. Samsun Milletvekili Erhan Usta,..
    4. Windows 7 kullananlara kötü haber!..
    5. Nihat Zeybekci telefon numarası verdi
    6. Milli tenisçiler, Avustralya Açık'ta..
    7. Erhan Usta MHP'den ihraç edildi
    8. Başkentte yangın
    9. Pakistan'ın Sindh eyaletindeki FETÖ..
    10. Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması!..
    11. Görme engelliler "taşınabilir..
    12. İngiliz otomotiv sektöründen Brexit..
    13. FETÖ'nün "bahçıvanı"na 8 yıl 9 ay..
    14. Hariri Libya'nın zirveye katılmamasını..
    15. FETÖ/PDY "çatı davası"nın gerekçeli..
    16. Sivas'ta ulaşıma kar engeli
    17. 17/25 Aralık davasında karar açıklandı
    18. Bitlis'de 17 Ocak Perşembe okullar..
    19. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına hazır
    20. Korkunç olay! İranlı şoför, otobüsü..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var