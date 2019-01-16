Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması! İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı

Galatasaray Kulübü, genç ve başarılı savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Bundesliga'ya gönderiyor. Peki Ozan Kabak hangi takıma transfer oluyor? Ozan Kabak'ın bonservis ücreti ne kadar?

Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Ozan Kabak'a Stuttgart'tan gelen 12 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray yönetimi kabul etmişti. Ancak şimdi transferi Ozan'ın ve en önemlisi teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar netleştirecek.

Ozan Kabak, Fatih Terim kal dediği için ikinci yarıda Galatasaray forması giymeyi kabul etmişti.

G.Saray'dan KAP'a resmi açıklama yapıldı.

İşte yapılan o açıklama:

Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın sattığı en pahalı isimler;

N'diaye 16 milyon Euro

Bruma 13 milyon Euro

Arda Turan 13 milyon Euro

Ozan Kabak 12 milyon Euro