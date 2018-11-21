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Galatasaray'dan iki futbolcu için sürpriz karar!

Galatasaray, Norveçli futbolcu Linnes ile sözleşme uzatma kararı alırken Gümüş için ise beklemeye geçti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
Galatasaray'dan iki futbolcu için sürpriz karar!

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da herkesin profesyonelliğini takdir edip örnek gösterdiği Martin Linnes, 3 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli futbolcu ile Galatasaray Kulübü her konuda anlaşma sağladı.

Şu anda yıllık 950 bin Euro garanti ücret ile takımdaki gelir sıralamasında 17. sırada olan Linnes’e zam uygulandı. 27 yaşındaki futbolcunun garanti ücreti 1.4 milyon Euro’ya çıkarıldı.

DEVRE ARASI AÇIKLANACAK
Önceki kontratında maç başına 10 bin Euro alan Linnes’in yeni sözleşmesine ‘puan başına’ prim sistem konuldu.
Buna göre yıldız oyuncu artık maç başına prim almayıp oynadığı karşılaşmalarda puan başına 4 bin Euro gelir elde edecek. 
Galatasaray Kulübü’nün bu anlaşmayı devre arası tatilinde resmen duyurması bekleniyor.

SİNAN’IN SÖZLEŞMESİ ASKIDA
Linnes ile yeni sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Galatasaray, Sinan Gümüş için ise bekleme kararı aldı. Terim’in forvette birçok maçta görev vermesine karşın gol atamayan Sinan için aceleci davranılmayacak. Sinan ile sözleşme yenilenmesi beklense de henüz menajeri ile yeni kontrat için masaya oturulmadı.

Sinan’ın durumunun sezon sonu ya da Ocak ayında yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:00
  1. sinan gümüş
  2. martin linnens

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