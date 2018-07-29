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Galatasaray'dan büyük müjde! Kiralık geliyor

Galatasaray'da Yuto Nagatomo'dan sonra Jason Denayer'de de yeşil ışık yandı. Yıldız oyuncunun geri dönüşü için sarı-kırmızılı ekipte her şey hazırlandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:58
Galatasaray'dan büyük müjde! Kiralık geliyor

Galatasaray, transferde önemli bir adım daha atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Jason Denayer'de mutlu sona çok yakın... Yuto Nagatomo'nun bonservisini İtalyan kulübü Inter'den alan Galatasaray, bir diğer kiralık futbolcusu Jason Denayer'i de bitirme noktasına geldi.

Daha önce genç futbolcuyu kiralamayacağını ve 10 milyon euroya satacağını ileten Manchester City Yönetimi, kararından döndü. Belçikalı stoperin, İngiliz kulübü yetkililerine, "Galatasaray'dan başka takımda oynamam. Bu hatayı bir kere yaptım. Galatasaray'da bana değer veriliyor. Kendimi de geliştirdim. Üstelik Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak yer alacak. Bu sizin için de cazip olmalı" resti sonrası geri adım atıldı. Böylelikle 23 yaşındaki futbolcunun 3. kez kiralanmasına onay verildiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı yetkililer, İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı. Galatasaray, Jason Denayer için İngiliz kulübüne kiralama bedeli olarak daha önce verdiği 500 bin euroyu teklif edecek.

Abdurrahim Albayrak da konu hakkında, " "Jason Denayer'i istiyoruz ama 10 milyon avro istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DE KAMPTA

Cim-Bom ayrıca 23 yaşındaki oyuncuya 1.6 milyon euro vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların Denayer'in işini önümüzdeki hafta bitireceği belirtildi.

Manchester City ile ABD'de kampta olan Jason Denayer'in yeniden formasını giymek istediği Galatasaray'a transferinde yaşanan olumlu gelişmeler üzerine çok mutlu olduğu ve sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafını bu nedenle paylaştığı bildirildi.

İlk olarak 2015-16 sezonunda sarı-kırmızılı takıma kiralık gelen Denayer, geçen sezon da benzer şekilde forma giymişti. Başarılı savunmacı geri dönmesi halinde Galatasaray ile 3. kiralık dönemine başlayacak.

ÖZEL PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı takımın yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jason Denayer, Instagram hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı. Galatasaray'a geri dönmek isteyen Denayer'in paylaşımı heyecan uyandırdı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:58
  1. JASON DENAYER
  2. Galatasaray
  3. Transfer
  4. kiralık futbolcu

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