Galatasaray'da transfer bombası Sabri Sarıoğlu! Galatasaray efsane futbolcularından Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı ekibe geri döneceği belirtildi.

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı. Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a geri dönüş yolunda. Son karar yönetimin! Mariano'nun ayrılma olasılığını düşünen Galatasaray teknik heyeti Sabri Sarıoğlu'nu yeniden takıma kazandırma düşüncesinde. Galatasaray yönetimi, taraftarın tepkisinden çekindiği için Sabri konusunda kararsız.

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