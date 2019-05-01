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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Sofiane Feghouli ile sezon sonu yolların ayrılacağı ve gelen teklifleri değerlendirileceği belirtildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Menajeri İstanbul'a çağrıldı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'ye Suudi Arabistan ekipleri talip oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamış ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Gomis'i bu sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e satmıştı.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Galatasaray devre arasında Garry Rodrigues'i de başka bir Arap takımı İttihad'a 8 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

Sofiane Feghouli talip oldular

Arabistan takımlarının hedefinde ise bu kez Sofiane Feghouli var. Özellikle Al Wehda kulübünün transfer için ısrarcı olduğu Cezayirli futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Menajeri ile görüşme yapıldı

Başarılı oyuncunun menajeri Habib Antar'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede "Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Sofiane Feghoul
  4. Suudi Arabistan
  5. Al Wehda

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