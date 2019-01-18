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Galatasaray'da son dakika: Semih Kaya, Florya'da!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray Sparta Prag ile transfer görüşmesinde bulunduğu eski futbolcusu Semih Kaya'yı Florya'ya getirdi. Kaya, sezon sonuna kadar kiralandı.

18 Ocak 2019 Cuma 23:38
Galatasaray'da son dakika: Semih Kaya, Florya'da!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray Sparta Prag ile transfer görüşmesinde bulunduğu eski futbolcusu Semih Kaya'yı Florya'ya getirdi. Kaya, sezon sonuna kadar kiralandı.

Semih Kaya, Florya'da

Sparta Prag'a ücret ödemeyecek olan Galatasaray, Semih Kaya'nın ücretini karşılayacak.

700 BİN EURO

Galatasaray, Semih Kaya'yı geçtiğimiz sezon başında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle satmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin eski oyuncusu Semih Kaya'yı 6 aylığına kiraladığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 12 maça çıkan Semih Kaya, gol ve asist katkısı üretemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin euro'ya Al-Ittihad'a, Ozan Kabak'ı ise 12 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a göndermişti.

Takımdan beş ismin ayrılmasına karşın sadece iki takviye yapan sarı-kırmızılılar, Chaves'den Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan Emre Taşdemir ile sözleşme imzaladı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:38
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