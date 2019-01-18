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Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim istifa mı edecek?

Galatasaray'da transfer politikasının Fatih Terim'in planlamasının dışını çıkıldığı iddia edildi.

18 Ocak 2019 Cuma 13:57
Galatasaray'da dev kriz! Fatih Terim istifa mı edecek?

Galatasaray’da zaten gergin olan ipler Ozan Kabak’ın satılmasıyla kopma noktasına geldi... Fatih Terim’in isteğinin aksine Maicon ve Feghouli’yi satıp kaynak sağlayamayan yönetim Garry Rodrigues’ten sonra şimdi de Ozan Kabak’ı sattı. Belhanda için de görüşmelerde sona gelindi.

Yönetimin Ozan’ı; Terim’in sadece bir kaç gün süre önce söylediği; ''Ozan elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacak. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ama o gün, bugün değil'' sözlere rağmen satması dikkat çekti.

Fatih Terim'in cebindeki teklif

Fatih Terim’in istifasının cebinde olduğu hatta Asya’dan bir milli takımdan aldığı teklifi ciddi ciddi düşündüğü ise gelen bilgiler arasında. Tecrübeli teknik adamı tek tutan ise istifasını vermesi durumunda zaten sallantıda olan Albayrak-Cengiz yönetiminin düşmesinin kesinleşmesi. Bu durumda da çok sevdiği camiasının bir çıkmaza girebileceğini düşünen Fatih Terim, istifasını sürekli erteliyor. (Fotospor)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:57
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