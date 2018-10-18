Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu sakatlandı

Son şampiyon Galatasaray’da sakatlıklar can sıkıyor.

Son 2 maçta ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Eren Derdiyok’un iyileşmesine sevinen Sarı-Kırmızılı ekipte, antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Ryan Donk, Milli takımlarından dönen Garry Rodrigues ve Younes Belhanda’nın ardından Onyekuru'dan da kötü haber geldi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray – Bursaspor karşılaşması öncesi mevcut ve milli takımlardan dönen futbolcularımızla ilgili güncel durum ve sağlık raporu aşağıda sunulmuştur.

Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda’nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues’in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru’nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk’un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır."