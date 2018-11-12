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Galatasaray'a yıldız isimden güzel haber

Son şampiyon Galatasaray'da sakatlığı devam eden Emre Akbaba'nın 1.5 aydır ayağında olan alçının bu hafta çıkarılacağı öğrenildi. Akbaba'nın güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
Galatasaray'a yıldız isimden güzel haber

Erzurum BB ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayak baş parmak tarak kemiğinde kırık olan Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'ya kapalı redüksiyon yöntemi ile müdahale yapılmıştı.

Emre Akbaba'nın ayağının 30 Eylül tarihinden bu yana alçıda olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılı oyuncunun 1.5 aydır ayağında olan alçının bu hafta çıkarılacağı öğrenildi. Alçısı çıkarılacak olan Emre Akbaba'nın güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı ve tedavisi devam edecek olan sarı kırmızılı futbolcunun Aralık ayının 2-3.haftasında takımla çalışmalara başlaması adına yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Galatasaray, Emre Akbaba'nın forma giymediği 8 maçta sadece Kayserispor ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Futbol Arena

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
  1. Kayseri
  2. Erzurum
  3. Antalya
  4. Galatasaray
  5. Emre Akbaba

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