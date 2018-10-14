Galatasaray'a UEFA'dan büyük şok! 3 yıl men cezası istiyorlar

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti. UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.

3 yıl men istiyorlar!

Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı. UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.

Yöneticiler panik halinde

G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin panik halinde olduğu ve ceza almamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Cimbom, yarın CAS'a başvuru yapacak.

Sürekli iletişimdeler...

Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA'dan 3 yıl men cezası alırsak, kulübü şikayet edenler sevinecekler mi?" dedi. Galatasaray Yönetimi avukatlarıyla sürekli görüşme halinde.

(Takvim)