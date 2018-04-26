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Galatasaray'a Tolga Ciğerci'den kötü haber

Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:01
Galatasaray'a Tolga Ciğerci'den kötü haber

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan çalışmaya  ağrılarının olduğunu öne süren Tolga Ciğerci katılmadı.

Sarı-Kırmızlı ekip, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:01
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