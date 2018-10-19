THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray'a dev stoper! Wilfried Kanon...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hollanda takımlarından ADO Den Haag’ta top koşturan Fildişili Wilfried Kanon’a kanca attı.

19 Ekim 2018 Cuma 02:53
Galatasaray'a dev stoper! Wilfried Kanon...

İngilizler, Crystal Palace’ın ADO Den Haag’ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon’a teklif yaptığını yazdı. Fakat AB pasaportu olmadığı için 25 yaşındaki sol stoperin transfer edemediğini yazdı.

Yapılan ön görüşmelerde İngiliz Çalışma Bakanlığı’nın Kanon’a çalışma izni vermeyeceğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrılmak için yönetime başvuran Kanon için diğer teklif yapan G.Saray’ın ise 190’lık dev stoper için avantajlı duruma geçtiği belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 02:53
  1. Galatasaray
  2. ADO Den Haag
  3. Wilfried Kanon
  4. Hollanda
  5. Crystal Palace

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a dev stoper! Wilfried Kanon...
    1. Galatasaray'a dev stoper! Wilfried..
    2. Sultanbeyli Belediyespor'da Besim..
    3. Suudi Arabistan 'Cemal Kaşıkçı'..
    4. Erdoğan: Bu yasa hâlâ neyi bekliyor?
    5. Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan o İngilizle 3 senede..
    7. KKTC'de bir haftadır 50 vekil..
    8. İzmir'deki kazaya ilişkin soruşturmada..
    9. Trump'tan flaş Kaşıkçı yorumu:..
    10. ABD’den Avrupa’ya baskı: Kuzey..
    11. Üzerinden çıkan mektup şoke etti:..
    12. Akıncı ile Anastasiadis bir araya..
    13. Macron'dan Kaşıkçı açıklaması!
    14. Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu..
    15. Kardeşini silahla öldürüp kaçtı!
    16. Flaş iddia: ABD, Deyrizor'da sivilleri..
    17. Hamas'tan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'..
    18. Pompeo: Erdoğan sonucunu açıklayacak
    19. İtalyan Büyükelçi Luigi Mattiolo:..
    20. Babasının yıllar önce sattığı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor