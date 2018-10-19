Galatasaray'a dev stoper! Wilfried Kanon...

İngilizler, Crystal Palace’ın ADO Den Haag’ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon’a teklif yaptığını yazdı. Fakat AB pasaportu olmadığı için 25 yaşındaki sol stoperin transfer edemediğini yazdı.

Yapılan ön görüşmelerde İngiliz Çalışma Bakanlığı’nın Kanon’a çalışma izni vermeyeceğinin anlaşıldığı belirtildi. Ayrılmak için yönetime başvuran Kanon için diğer teklif yapan G.Saray’ın ise 190’lık dev stoper için avantajlı duruma geçtiği belirtildi.

Kaynak: Fotospor