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Galatasaray'a büyük şok! 40 dakikada bitti

Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, ilk 40 dakika içinde üç oyuncu değişikliği hakkını kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 21:22
Galatasaray'a büyük şok! 40 dakikada bitti

Galatasaray'ın Bursaspor'la karşılaştığı mücadelede eşine az rastlanır bir olay meydan geldi. 40. dakika içerisinde Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a Bursaspor maçının ilk yarısında 3 yıldız oyuncusunu birden kaybetti. 20. dakikada Serdar Aziz yerini Maicon'a bırakırken, 1 dakika sonra ise Feghouli sakatlandı ve yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40'ta ise Fernando oyuna edemedi ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu. Böylelikle Fatih Terim 40 dakika içerisinde 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:22
  1. Galatasaray
  2. Bursaspor

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